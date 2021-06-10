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У Південній Кореї загинули 9 людей, коли 5-поверховий будинок обвалився на автобус

Четвер, 10 червня 2021, 05:40

Щонайменше дев'ять людей загинули в Південній Кореї при падінні 5-поверхового будинку на зупинку громадського транспорту, де перебував автобус із пасажирами.

Джерело: AFP

Деталі: Трагедія трапилася у місті Кванджу на південному заході від Сеулу.

Під час робіт зі знесення будинок впав на автобус, який стояв на зупинці, і в якому перебувало 17 осіб.

Як повідомляє Національне пожежне агентство, у результаті 9 пасажирів загинули, а 8 – серйозно постраждали.

Причини аварії встановлюють, поліції розпочала розслідування справи.

Нагадаємо: 23 людини загинули і близько 70 отримали поранення у результаті падіння естакади метро у Мехіко.

Теми: Південна Корея


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