В Южной Корее погибли 9 человек, когда 5-этажный дом рухнул на автобус

По меньшей мере девять человек погибли в Южной Корее при падении 5-этажного дома на остановку общественного транспорта, где находился автобус с пассажирами.

Источник: AFP

Детали: Трагедия случилась в городе Кванджу на юго-западе от Сеула.

Во время работ по сносу дом упал на автобус, который стоял на остановке, и в котором находилось 17 человек.

Как сообщает Национальное пожарное агентство, в результате 9 пассажиров погибли, а 8 - серьезно пострадали.

Причины аварии устанавливаются, полиции начала расследование дела.

Напомним: 23 человека погибли и около 70 получили ранения в результате падения эстакады метро в Мехико.