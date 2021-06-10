В Южной Корее погибли 9 человек, когда 5-этажный дом рухнул на автобус
Четверг, 10 июня 2021, 05:40
По меньшей мере девять человек погибли в Южной Корее при падении 5-этажного дома на остановку общественного транспорта, где находился автобус с пассажирами.
Источник: AFP
Детали: Трагедия случилась в городе Кванджу на юго-западе от Сеула.
Во время работ по сносу дом упал на автобус, который стоял на остановке, и в котором находилось 17 человек.
Как сообщает Национальное пожарное агентство, в результате 9 пассажиров погибли, а 8 - серьезно пострадали.
Причины аварии устанавливаются, полиции начала расследование дела.
Напомним: 23 человека погибли и около 70 получили ранения в результате падения эстакады метро в Мехико.