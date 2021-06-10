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В Южной Корее погибли 9 человек, когда 5-этажный дом рухнул на автобус

Четверг, 10 июня 2021, 05:40
В Южной Корее погибли 9 человек, когда 5-этажный дом рухнул на автобус

По меньшей мере девять человек погибли в Южной Корее при падении 5-этажного дома на остановку общественного транспорта, где находился автобус с пассажирами.

Источник: AFP

Детали: Трагедия случилась в городе Кванджу на юго-западе от Сеула.

Во время работ по сносу дом упал на автобус, который стоял на остановке, и в котором находилось 17 человек.

Как сообщает Национальное пожарное агентство, в результате 9 пассажиров погибли, а 8 - серьезно пострадали.

Причины аварии устанавливаются, полиции начала расследование дела.

Напомним: 23 человека погибли и около 70 получили ранения в результате падения эстакады метро в Мехико.

Темы: Южная Корея
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