COVID: Україна 42-га у світі за поширенням і 5-та в Європі за добовою смертністю

За минулу добу у світі діагностували понад 420 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині. Україна за поширенням вірусу займає у світі 42 місце, в Європі – 8 позицію і 5 – за добовою смертністю.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували майже 94 тисячі нових інфікувань, у Бразилії – понад 87 тисяч, а в Аргентині – майже 29 тисяч випадків.

Окрім того, понад 24 тисячі хворих зареєстрували у Колумбії. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США та Іран.

Україна серед країн світу займає 42 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 8 позицію і 5 – за добовою смертністю.

У світі померли за добу понад 14 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 158 676 154 особи. Наразі нараховується понад 12 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 776 988 смертей від COVID-19.

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