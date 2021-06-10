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COVID: Украина 42-я в мире по распространению и 5-я в Европе по суточной смертности

Четверг, 10 июня 2021, 06:33

За минувшие сутки в мире диагностировали более 420 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине. Украина за распространением вируса занимает в мире 42 место, в Европе – 8 позицию и 5 – по суточной смертности.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали почти 94 тысячи новых заражений, в Бразилии – более 87 000, а в Аргентине – почти 29 000 случаев.

Кроме того, более 24 000 больных зарегистрировали в Колумбии. Далее по количеству больных в рейтинге находятся США и Иран.

Украина среди стран мира занимает 42 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 8 позицию и 5 – по суточной смертностью.

 
 
 

В мире умерли за сутки более 14 000 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 158676154 лица. Сейчас насчитывается более 12 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 776 988 смертей от COVID-19.

Предыстория:

  • За сутки 8 июня в Украине зафиксировали 1 385 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 756 человек, умерли 77 больных, выздоровели 6 962 человека

Украинская правда
Темы: коронавирус


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