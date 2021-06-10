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Байден і Меркель обговорять "Північний потік-2" – Білий дім

Четвер, 10 червня 2021, 07:14

Делегація Сполучених Штатів на чолі з президентом Джо Байденом планує під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель обговорити питання трубопроводу "Північний потік-2" і наслідків його будівництва.

Джерело: Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я очікую, що питання Nord Stream 2 буде порушене під час розмов з німцями".

"Але ми хочемо поговорити з ними про те, які наслідки матиме цей трубопровід для енергетичної безпеки в Європі, а також для України".

Деталі: Радник президента США зазначив, що не хотів би оголошувати певні деталі переговорного процесу з німецькою стороною, однак, за його словами, в Берліні "добре розуміють занепокоєння" Сполучених Штатів.

Передісторія:

  • Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.
  • Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.
  • Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейкоб Салліван і Ян Геккер, зовнішньополітичний радник канцлера Німеччини Ангели Меркель на переговорах у Вашингтоні обговорили будівництво газопроводу "Північний потік - 2".

Читайте також: Зеркаль про США, газ, російські гроші, Північний потік-2 та українську владу

Теми: МеркельБайденПівнічний потік-2


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