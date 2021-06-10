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Байден и Меркель обсудят "Северный поток-2" – Белый дом

Четверг, 10 июня 2021, 07:14

Делегация Соединенных Штатов во главе с президентом Джо Байденом планирует во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудить вопрос трубопровода "Северный поток-2" и последствий его строительства.

Источник: Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я ожидаю, что вопрос Nord Stream 2 будет поднят во время разговоров с немцами".

"Но мы хотим поговорить с ними о том, какие последствия будет иметь этот трубопровод для энергетической безопасности в Европе, а также для Украины".

Детали: Советник президента США отметил, что не хотел бы объявлять определенные детали переговорного процесса с немецкой стороной, однако, по его словам, в Берлине "хорошо понимают беспокойство" Соединенных Штатов.

Предыстория:

  • Администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.
  • Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участнице строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Европой.
  • Советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан и Ян Хеккер, внешнеполитический советник канцлера Германии Ангелы Меркель на переговорах в Вашингтоне обсудили строительство газопровода "Северный поток - 2".

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Темы: МеркельБайденСеверный поток-2


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