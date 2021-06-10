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МОЗ: 1 785 випадків COVID і 97 смертей зареєстрували за добу

Четвер, 10 червня 2021, 08:22

За добу 9 червня в Україні зафіксували 1 785 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 741 особу, померли 97 хворих, одужали 6 513 осіб;

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Серед нових хворих 77 дітей та 73 медпрацівники.

Найбільше випадків захворювання підтвердили в цю середу у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.  

За добу протестовано: методом ПЛР – 28 997 осіб, методом ІФА – 10 741 особу, експрес-тестами – 19 683 особи.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 219 824 осіб, із них одужали 2 115 197 осіб, померли 51 507 хворих. 

Нагадаємо: За минулу добу у світі діагностували понад 420 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Україна за поширенням вірусу займає у світі 42 місце, в Європі – 8 позицію і 5 – за добовою смертністю.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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