МОЗ: 1 785 випадків COVID і 97 смертей зареєстрували за добу

За добу 9 червня в Україні зафіксували 1 785 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 741 особу, померли 97 хворих, одужали 6 513 осіб;

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Серед нових хворих 77 дітей та 73 медпрацівники.

Найбільше випадків захворювання підтвердили в цю середу у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.

За добу протестовано: методом ПЛР – 28 997 осіб, методом ІФА – 10 741 особу, експрес-тестами – 19 683 особи.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 219 824 осіб, із них одужали 2 115 197 осіб, померли 51 507 хворих.

Нагадаємо: За минулу добу у світі діагностували понад 420 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Україна за поширенням вірусу займає у світі 42 місце, в Європі – 8 позицію і 5 – за добовою смертністю.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?