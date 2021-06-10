МОЗ: 1 785 случаев COVID и 97 смертей зарегистрировали за сутки

За сутки 9 июня в Украине зафиксировали 1 785 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 741 человека, умерли 97 больных, выздоровели 6 513 человек;

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных 77 детей и 73 медработника.

Больше всего случаев заболевания подтвердили в эту среду в г. Киев (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 28 997 человек, методом ИФА – 10 741 человека, экспресс-тестами – 19 683 человека.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 219 824 человек, из них выздоровели 2 115 197 человек, умерли 51 507 больных.

Напомним: За минувшие сутки в мире диагностировали более 420 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Украина за распространением вируса занимает в мире 42 место, в Европе – 8 позицию и 5 – по суточной смертности.

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