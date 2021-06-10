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У день сонячного затемнення Україні прогнозують град і грози

Четвер, 10 червня 2021, 09:23

Вдень 10 червня в Україні грози, в окремих районах град та шквали вітру 15-20 м/с. 

Джерело: ДСНС із посиланням на УкрГідрометцентр

Деталі: Прогнозується I рівень небезпечності, "жовтий".

У Києві та Київській області вдень 10 червня гроза (I рівень небезпечності, "жовтий").

Нагадаємо: 10 червня жителі Землі зможуть спостерігати кільцеве сонячне затемнення. Воно почнеться о 13:26:07 за київським часом і триватиме близько півтори години.

Частково "вогняне кільце" зможуть побачити і жителі України. Найкраще його буде видно з деяких частин Канади, Гренландії та Росії.

Теми: погода


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