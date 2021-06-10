В день солнечного затмения Украине прогнозируют град и грозы

Днем 10 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы ветра 15-20 м/с.

Источник: ГСЧС со ссылкой на УкрГидрометцентр

Детали: Прогнозируется I уровень опасности, "желтый".

В Киеве и Киевской области Днем 10 июня гроза (I уровень опасности, "желтый").

Напомним: 10 июня жители Земли смогут наблюдать кольцевое солнечное затмение. Оно начнется в 13:26:07 по киевскому времени и продлится около полутора часов.

Частично "огненное кольцо" смогут увидеть и жители Украины. Лучше всего его будет видно из некоторых частей Канады, Гренландии и России.