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Індія побила антирекорд США: понад 6 тисяч смертей від COVID за добу

Четвер, 10 червня 2021, 10:51
AFP

В Індії зареєстрований світовий рекорд – понад 6 тисяч смертей від коронавірусу за 24 години після того, як один штат переглянув статистику.

Джерело: AFP

Деталі: За даними Міністерства охорони здоров'я Індії, за добу 9 червня у країні від коронавірусної хвороби померли 6 148 осіб, а загальне число загиблих склало майже 360 тисяч осіб, що є третім за величиною в світі показником.

Попередній світовий антирекорд, відповідно до підрахунку AFP, становив 5 527 осіб у Сполучених Штатах Америки 12 лютого, хоча це також було пов'язано з переглядом у бік збільшення числа більш ранніх смертей.

Офіційні особи заявили, що в середу у східному штаті Біхар кількість загиблих збільшилася з 4000 до майже 9500 осіб.

Високий суд Біхара в Патні зажадав перевірки даних після звинувачень у тому, що місцевий уряд приховує масштаби інфекцій та смертей.

Подібні звинувачення були висунуті на адресу урядів інших штатів після того, як нещодавній сплеск коронавірусу призвів до того, що крематорії були переповнені в багатьох місцях, а сотні тіл були скинуті в річки чи поховані в неглибоких могилах.

Багато експертів вважають, що число загиблих від COVID в Індії в кілька разів перевищує офіційне число і може перевищувати мільйон. Це був би найвищий у світі показник летальних випадків.

Підозри посилюються тим фактом, що рівень смертності в багатьох країнах, наприклад у Бразилії та США, в кілька разів вищий, ніж в Індії.

Нагадаємо: За минулу добу у світі діагностували понад 420 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині. Україна за поширенням вірусу займає у світі 42 місце, в Європі – 8 позицію і 5 – за добовою смертністю.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: ІндіякоронавірусCovid-2019


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