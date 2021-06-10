Индия побила антирекорд США: более 6 тысяч смертей от COVID за сутки

В Индии зарегистрирован мировой рекорд – более 6 тысяч смертей от коронавируса за 24 часа после того, как один штат пересмотрел статистику.

Источник: AFP

Детали: По данным Министерства здравоохранения Индии, за сутки 9 июня в стране от коронавирусной болезни умерли 6 148 человек, а общее число погибших составило почти 360 тысяч человек, что является третьим по величине в мире показателем.

Предыдущий мировой антирекорд, согласно подсчету AFP, составлял 5 527 человек в Соединенных Штатах Америки 12 февраля, хотя это также было связано с пересмотром в сторону увеличения числа более ранних смертей.

Официальные лица заявили, что в среду в восточном штате Бихар число погибших увеличилось с 4000 до почти 9500 человек.

Высокий суд Бихара в Патне потребовал проверки данных после обвинений в том, что местное правительство скрывает масштабы инфекций и смертей.

Подобные обвинения были выдвинуты в адрес правительств других штатов после того, как недавний всплеск коронавируса привел к тому, что крематории были переполнены во многих местах, а сотни тел были сброшены в реки или захоронены в неглубоких могилах.

Многие эксперты считают, что число погибших от COVID в Индии в несколько раз превышает официальное число и может превышать миллион. Это был бы самый высокий в мире показатель летальных случаев.

Подозрения усиливаются тем фактом, что уровень смертности во многих странах, например в Бразилии и США, в несколько раз выше, чем в Индии.

Напомним: За минувшие сутки в мире диагностировали более 420 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине. Украина за распространением вируса занимает в мире 42 место, в Европе – 8 позицию и 5 – по суточной смертности.

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