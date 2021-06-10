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Затримали підозрюваного у вбивстві 8-річного хлопчика

Четвер, 10 червня 2021, 10:57
Фото поліції

На Дніпропетровщині затримали 33-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві 8-річного хлопчика.

Джерело: поліція Дніпропетровської області

Дослівно: "Як встановили поліцейські, злочин стався 2 червня. Між зловмисником, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння, та матір’ю хлопчика виник конфлікт. Бажаючи помститися їй, чоловік відвів дитину до покинутої будівлі та задушив. Щоб приховати сліди злочину, сховав тіло у каналізаційному колекторі".

Деталі: Зловмисника затримали у м. Покров.

9 червня йому оголосили про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Що було раніше: 8 червня на Дніпропетровщині поліція виявила тіло 8-річного хлопчика з міста Покров, якого шукали два дні.

Українська правда
Теми: Дніпропетровська областьполіціявбивство


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