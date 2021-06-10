Задержали подозреваемого в убийстве 8-летнего мальчика

В Днепропетровской области задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 8-летнего мальчика.

Источник: полиция Днепропетровской области

Дословно: "Как установили полицейские, преступление произошло 2 июня. Между злоумышленником, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и матерью мальчика возник конфликт. Желая отомстить ей, мужчина отвел ребенка в заброшенное здание и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в канализационном коллекторе".

Детали: Злоумышленника задержали в г. Покров.

9 июня ему объявили о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Что было раньше: На Днепропетровщине полиция обнаружила тело 8-летнего мальчика из города Покров, которого искали два дня.