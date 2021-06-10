Прикордонники України завертають росіян, вакцинованих "Спутником"

Результати тесту про COVID-19 і документ про вакцинацію, що пред'являються на кордоні з Україною, повинні містити достатню інформацію, довідка про щеплення російською вакциною права на в'їзд не дає.

Джерело: Державна прикордонна служба, речник відомства Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: Держприкордонслужба отримала роз’яснення від Міністерства охорони здоров’я та просить громадян врахувати інформацію про те, як мають бути оформлені такі документи, та якими вакцинами мають бути імунізовані громадяни.

Зокрема, за останні два дні в пунктах пропуску через державний кордон України спостерігаються випадки, коли з-за кордону намагаються в’їхати іноземці з документами про імунізацію вакциною "Спутник V".

Як повідомив УП речник ДПСУ, на кордоні з Росією за ці два дні було зафіксовано 15 таких спроб з боку громадян РФ.

Демченко наголосив, що документ про щеплення "Спутником" не дає права на в’їзд в Україну, оскільки ця вакцина не включена до переліку ВООЗ.

Згідно з останньою постановою уряду, що спрощує перетин кордону під час карантину, іноземним громадянам та особам без громадянства для в'їзду в Україну (у т.ч. власникам посвідки на тимчасове проживання в Україні), окрім обов’язкового полісу страхування від COVID-19, необхідно мати або негативний результат ПЛР чи експрес-тесту, який проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданого англійською мовою або з перекладом англійською мовою.

Експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-COV-2 має містити таку інформацію:

повне ім’я та прізвище особи пацієнта;

щодо дослідження: назву захворювання або збудника хвороби (COVID-19, SARS-CoV-2 тощо);

тип дослідження (immunochromatographic testing", "immunochromatography assay", "ICA", "Lateral flow assay", "LFT", "rapid antigen test" тощо);

дату та час забору матеріалу;

результат тесту (negative, not detected);

країну проведення дослідження;

назву закладу, що видав результат тесту;

унікальний ідентифікатор результатів тесту (код, QR-код тощо).

Результат тестування на COVID-19 методом експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 може видаватися в цифровій або паперовій формі та містити додаткову інформацію, яка передбачена законодавством держав, у яких проведено тестування.

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації ВІД COVID-19 має містити наступну інформацію:

повне ім’я та прізвище, дату народження, стать, громадянство та підпис пацієнта, номер документу (там, де застосовується), що посвідчує особу (паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

назву вакцини, дати введення, назву виробника та серії виробництва;

назву захворювання, проти якого отримано курс вакцинації;

підпис та печатку лікаря, який безпосередньо здійснював вакцинацію.

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19, може видаватися в цифровій або паперовій формі та містити додаткову інформацію, яка передбачена законодавством держав в яких проведено вакцинацію від COVID-19.

Такі результати тестів та документ про вакцинацію дають можливість українцям чи іноземцям, які постійно проживають в Україні, уникнути самоізоляції під час повернення з-за кордону.

Окремо варто враховувати, що вакцини, щодо яких може бути розглянутий документ про отримання повного курсу вакцинації від COVID-19, повинні бути включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

На даний час до такого переліку належать наступні вакцини: