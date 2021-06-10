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Пограничники Украины заворачивают россиян, вакцинированных "Спутником"

Четверг, 10 июня 2021, 11:11

Результаты теста о COVID-19 и документ о вакцинации, предъявляемым на границе с Украиной, должны содержать достаточную информацию, справка о прививке российской вакциной права на въезд не дает.

Источник: Государственная пограничная служба, спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Госпогранслужба получила разъяснения Министерства здравоохранения и просит граждан учесть информацию о том, как должны быть оформлены разрешительные документы, какими вакцинами должны быть иммунизированы граждане.

В частности, за последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Спутник V".

Как сообщил УП спикер ГПСУ, на границе с Россией за эти два дня было зафиксировано 15 таких попыток со стороны граждан РФ.

Демченко подчеркнул, что документ о прививках "Спутником" не дает права на въезд в Украину, поскольку эта вакцина не включена в перечень ВОЗ.

Согласно последнему постановлению правительства, которое упрощает пересечение границы во время карантина, иностранным гражданам и лицам без гражданства для въезда в Украину (в т.ч. владельцам вида на жительство в Украине), кроме обязательного полиса страхования от COVID- 19 необходимо иметь или отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест, который проведен не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданные на английском языке или с переводом на английский язык.

Экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-COV-2 должен содержать следующую информацию:

  • полное имя и фамилия лица пациента;
  • по исследованию: название заболевания или возбудителя болезни (COVID-19, SARS-CoV-2 и т.д.);
  • тип исследования (immunochromatographic testing "," immunochromatography assay "," ICA "," Lateral flow assay "," LFT "," rapid antigen test "и т.д.);
  • дату и время забора материала;
  • результат теста (negative, not detected)
  • страну проведения исследования;
  • название учреждения, выдавшего результат теста;
  • уникальный идентификатор результатов теста (код, QR-код и т.д.).

Результат тестирования на COVID-19 методом экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 может предъявляться в цифровой или бумажной форме и содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законодательством государств, в которых проведено тестирование.

Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации ОТ COVID-19 должен содержать следующую информацию:

  • полное имя и фамилию, дату рождения, пол, гражданство и подпись пациента, номер документа (там, где применимо), удостоверяющий личность (паспорт, идентификационный номер и т.д.);
  • название вакцины, даты введения, название производителя и серии производства;
  • название заболевания, против которого пройден курс вакцинации;
  • подпись и печать врача, который непосредственно осуществлял вакцинацию.

Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 может быть предъявлен в цифровой или бумажной форме и содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законодательством государств, в которых проведена вакцинация от COVID-19.

Такие результаты тестов и документ о вакцинации дают возможность украинцам или иностранцам, которые постоянно проживают в Украине, избежать самоизоляции во время возвращения из-за границы.

Отдельно стоит учитывать, что вакцины, по которым может быть рассмотрен документ о получении полного курса вакцинации от COVID-19, должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

В настоящее время к такому списку относятся следующие вакцины:

  • BNT162b2 / COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer / BioNTech (зарегистрирована в Украине под названием КОМИРНАТИ)
  • AZD1222 производства AstraZeneca / Oxford (зарегистрирована в Украине под названием АстраЗенека)
    Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрирована в Украине под названием КОВИШИЛД)
  • Ad26.COV2.S производства Janssen;
  • mRNA-1273 производства Moderna;
  • SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm / BIBP;
  • SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрирована в Украине под названием КОРОНАВАК).

Украинская правда
Темы: Пограничная службавакцинациякарантин


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