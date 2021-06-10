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Переправляли мігрантів, вибухівку, цигарки: в Україні викрили міжнародну банду

Четвер, 10 червня 2021, 11:41

Контррозвідники СБУ на Одещині викрили і припинили канал незаконного переправлення мігрантів, зброї та підакцизних товарів. До складу злочинної групи входили громадяни України та Молдови.

Джерело: СБУ

Деталі: Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники здійснювали переправлення нелегалів, зброї та підакцизних товарів через Кучурганський лиман. За попередніми даними слідства, до організації незаконного каналу, можливо, причетні окремі посадовці Міністерства державної безпеки так званої Придністровської Молдавської Республіки.

Громадянина України й Молдови впіймали "на гарячому" під час переправлення в Україну партії підакцизних товарів і вибухових пристроїв.

У них виявили понад 5 тисяч пачок цигарок, 5 гранат РГД із запалами, ручну кумулятивну гранату РКГ-3 та гранату Ф-1 із запалом, 10 боєприпасів до АГС-17, майже 1200 патронів калібру 5,45.

Кримінальне провадження відкрите, тривають слідчі дії.

Зазначається, що напередодні задокументували незаконне переправлення цим каналом через державний кордон України групи нелегалів.

 
 
 

Нагадаємо: 9 червня прикордонники і СБУ викрили злочинців, які переправляли до Євросоюзу нелегалів-вихідців з країн з підвищеною терористичною загрозою.

Українська правда
Теми: СБУрозвідкакордонконтрабанда


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