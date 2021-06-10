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Переправляли мигрантов, взрывчатку, сигареты: в Украине разоблачили международную банду

Четверг, 10 июня 2021, 11:41

Контрразведчики СБУ в Одесской области разоблачили и прекратили канал незаконной переправки мигрантов, оружия и подакцизных товаров. В состав преступной группы входили граждане Украины и Молдовы.

Источник: СБУ

Детали: Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники осуществляли переправку нелегалов, оружия и подакцизных товаров через Кучурганский лиман. По предварительным данным следствия, к организации незаконного канала, возможно, причастны отдельные должностные лица Министерства государственной безопасности так называемой Приднестровской Молдавской Республики.

Гражданина Украины и Молдовы поймали "на горячем" во время переправки в Украину партии подакцизных товаров и взрывных устройств.

У них обнаружили более 5000 пачек сигарет, 5 гранат РГД с запалом, ручную кумулятивную гранату РКГ-3 и граната Ф-1 с запалом, 10 боеприпасов к АГС-17, почти 1200 патронов калибра 5,45.

Уголовное производство открыто, продолжаются следственные действия.

 
 
 

Напомним: 9 июня пограничники и СБУ разоблачили преступников, которые переправляли в Евросоюз нелегалов-выходцев из стран с повышенной террористической угрозой.

Украинская правда
Темы: СБУразведкаграницаконтрабанда


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