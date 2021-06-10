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Двоє суддів у справі Стерненка подали у відставку

Четвер, 10 червня 2021, 13:28
Двоє суддів у справі Стерненка подали у відставку

Судді Одеського апеляційного суду Альбіна Кадегроб та Вадим Прибілов, які розглядали апеляційну скаргу Стерненка та Демчука в справі про викрадення депутата Щербича, подали у відставку. Вища рада правосуддя погодила звільнення.

Джерело: порядок денний ВРП, пресслужба ВРП

Деталі: Зазначається, що на 10 червня запланований розгляд матеріалів про звільнення суддів з посад за загальними обставинами:

У зв’язку з поданням заяви про відставку:

  • Кадегроб Альбіни Іванівни – судді Одеського апеляційного суду;
  • Прібилова Вадима Михайловича – судді Одеського апеляційного суду.

Upd. Пізніше стало відомо, що ВРП таки погодила їхнє звільнення. Причини подання заяв про відставку невідомі.

Нагадаємо: Вони були у складі колегії суддів Одеського апеляційного суду, які 31 травня скасували вирок за розбій у справі проти Сергія Стерненка й Руслана Демчука за обвинуваченням у викраденні й катуванні місцевого депутата Сергія Щербича навесні 2015 року. Проте Стерненко отримав умовний термін за статтею про зброю.

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Українська правда

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Теми: судСтерненкоОдеса
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