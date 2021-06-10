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Двое судей по делу Стерненко подали в отставку

Четверг, 10 июня 2021, 13:28
Двое судей по делу Стерненко подали в отставку

Судьи Одесского апелляционного суда Альбина Кадегроб и Вадим Прибилов, которые рассматривали апелляционную жалобу Стерненко и Демчука в деле о похищении депутата Щербича, подали в отставку. Высший совет правосудия согласовал их увольнение.

Источник: повестка дня ВРП

Детали: Отмечается, что на 10 июня рассматривали материалы об освобождении судей от должностей по общим обстоятельствам:

В связи с подачей заявления об отставке:

  • Кадегроб Альбины Ивановны – судьи Одесского апелляционного суда;
  • Прибылова Вадима Михайловича – судьи Одесского апелляционного суда.

Upd. Позже стало известно, что ВРП таки согласовала их увольнение. Причины подачи заявлений об отставке неизвестны.

Напомним: Они были в составе коллегии судей Одесского апелляционного суда, которые 31 мая отменили приговор за разбой по делу против Сергея Стерненко и Руслана Демчука по обвинению в похищении и истязании местного депутата Сергея Щербича весной 2015 года. Однако Стерненко получил условный срок по статье об оружии.

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Темы: судСтерненкоОдесса
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