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НАБУ обшукує лікарні "Укрзалізниці" через заволодіння ковідними 60 млн

Четвер, 10 червня 2021, 12:38
НАБУ обшукує лікарні Укрзалізниці через заволодіння ковідними 60 млн

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в лікарнях "Укрзалізниці" через справу про заволодіння грошима, виділеними на лікування пацієнтів з COVID-19.

Джерело: співрозмовник УП в антикорупційних органах, пресслужба УЗ

Деталі: Обшуки проводять у медзакладах Києва та інших містах. 

Слідчі дії тривають з адміністративних приміщеннях, на лікування пацієнтів це не впливає.

Правоохоронці розслідують заволодіння 60 млн гривень. Ці гроші Національна служба здоров’я виділила лікарням "Укрзалізниці". Однак, за даними слідства, заклади не лікували хворих із COVID-19.

Згодом в УЗ повідомили, що "усіляко сприяють слідчим діям НАБУ". 

Зокрема, слідчим надали доступ до усіх приміщень, передбачених ухвалою суду для обшуків.

В УЗ повідомили, що посадовці "Центру охорони здоров’я" АТ "Укрзалізниця" підозрюються у спробі, в період з вересня по грудень 2020 року, закупити послуги ПЛР-тестування за завищеними цінами.

Закупівлі тоді призупинив департамент категорійного управління та служба безпеки Укрзалізниці.

Передісторія

  • У грудні 2020 року у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що залучають медзаклади "Української залізниці" для госпіталізації хворих з COVID-19.
  • У березні 2021 року тодішній очільник МОЗ Максим Степанов заявляв, що лікарні "Укрзалізниця" не приймають пацієнтів із COVID-19, хоча отримали на це фінансування. 
  • НСЗУ зупинила оплату послуг та виставила філії "Укрзалізниці" вимогу повернути кошти.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУУкрзалізницяобшукиCovid-2019коронавірус
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