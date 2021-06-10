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НАБУ обыскивает больницы "Укрзализныци" из-за завладения ковидными 60 млн

Четверг, 10 июня 2021, 12:38

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в больницах "Укрзализныци" из-за дела о завладении деньгами, выделенными на лечение пациентов с COVID-19.

Источник: собеседник УП в антикоррупционных органах, пресс-служба УЗ

Детали: Обыски проводят в медучреждениях Киева и других городах.

Следственные действия продолжаются в административных помещениях, на лечение пациентов это не влияет.

Правоохранители расследуют завладение 60 млн гривен. Эти деньги Национальная служба здоровья выделила больницам "Укрзализныци". Однако, по данным следствия, заведения не лечили больных с COVID-19.

Позже в УЗ сообщили, что "всячески способствуют следственным действиям НАБУ".

В частности, следователям предоставили доступ ко всем помещениям, предусмотренных постановлением суда для обысков.

В УЗ сообщили, что должностные лица "Центра охраны здоровья" АО "Укрзализныця" подозреваются в попытке, что в период с сентября по декабрь 2020 года, закупить услуги ПЦР-тестирования по завышенным ценам.

Закупки тогда приостановил департамент категорийного управления и служба безопасности Укрзализныци.

Предыстория:

  • В декабря 2020 года в Министерстве здравоохранения заявили, что привлекают медучреждения "Украинских железных дорог" для госпитализации больных с COVID-19.
  • В марте 2021 тогдашний глава МОЗ Максим Степанов заявлял, что больницы "Укрзализныця" не принимают пациентов с COVID-19, хотя получили на это финансирование.
  • НСЗУ остановила оплату услуг и выставила филиалу "Укрзализныци" требование вернуть деньги.

Соня Лукашова, УП
Темы: НАБУУкрзализныцяобыскиCovid-2019коронавирус


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