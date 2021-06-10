НАБУ обыскивает больницы "Укрзализныци" из-за завладения ковидными 60 млн

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в больницах "Укрзализныци" из-за дела о завладении деньгами, выделенными на лечение пациентов с COVID-19.

Источник: собеседник УП в антикоррупционных органах, пресс-служба УЗ

Детали: Обыски проводят в медучреждениях Киева и других городах.

Следственные действия продолжаются в административных помещениях, на лечение пациентов это не влияет.

Правоохранители расследуют завладение 60 млн гривен. Эти деньги Национальная служба здоровья выделила больницам "Укрзализныци". Однако, по данным следствия, заведения не лечили больных с COVID-19.

Позже в УЗ сообщили, что "всячески способствуют следственным действиям НАБУ".

В частности, следователям предоставили доступ ко всем помещениям, предусмотренных постановлением суда для обысков.

В УЗ сообщили, что должностные лица "Центра охраны здоровья" АО "Укрзализныця" подозреваются в попытке, что в период с сентября по декабрь 2020 года, закупить услуги ПЦР-тестирования по завышенным ценам.

Закупки тогда приостановил департамент категорийного управления и служба безопасности Укрзализныци.

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