В МВС пояснюють, навіщо їм гроші з ковідного фонду: транш не останній

У Міністерстві внутрішніх справ наполягають, що "законно, ефективно та повно" використовують кошти, які виділяються iз фонду боротьби з COVID-19.

Джерело: сайт МВС

Деталі: У міністерстві підтверджують, що 9 червня Кабінет міністрів виділив МВС 800 млн грн із держбюджету за рахунок коштів, передбачених за програмою "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".

У МВС кажуть, що кошти буде використано для здійснення доплат поліцейським, гвардійцям, прикордонникам і рятувальникам, які ризикують здоров`ям, найбільше контактуючи із населенням під час щоденного несення служби у період дії карантину.

Також виплати буде здійснено медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на COVID-19.

У міністерстві вказують, що це перше рішення у 2021 році і в подальшому уряд буде приймати аналогічні рішення для підтримки співробітників системи МВС України.

Також наголошується, що за весь період епідемії у системі МВС захворіло понад 52 тисячі, а померло від наслідків хвороби 246 осіб. За минулий тиждень кількість хворих зросла на 78 осіб.

У 2020 році iз фонду боротьби з COVID-19 для потреб усіх центральних органів виконавчої влади системи МВС України було видiлено 4 млрд 708,5 млн гривень.

Вказано, що аудиторська перевірка "в цілому підтвердила законність використання державних фінансів".

Дослівно МВС: "Встановлені аудиторами окремі незначі фінансові порушення на 26,5 млн грн., що становить лише 0,6 % загального обсягу видiлених коштiв, було або усунуто вже під час ревізії, або оскаржено у встановленому законодавством судовому порядку. Окремі висновки було визнано протиправними та скасовано вимоги регіональних відділів Держаудитслужби до установ системи МВС України.

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ продовжують ефективно виконувати завдання, пов’язані з епідеміологічними заходами в країні, щодня контактують та забезпечують життєдіяльність населення під час карантинних обмежень".

Що передувало: Народний депутат від "Голосу" Інна Совсун звернула увагу на виділення урядом 800 млн грн із фонду боротьби з Covid-19 на доплати працівникам структур Міністерства внутрішніх справ.

За її словами нардепи і профільний комітет парламенту так суму намагалися вибити з бюджету, щоб встановити кисневі станції для всіх опорних ковідних лікарень України. "Але для уряду витрати на кисень із ковідного фонду – не пріоритетні, а ось на доплати поліцейським – саме те, що треба", - вказувала вона.