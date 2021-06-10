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В МВД объясняют, зачем им деньги из ковидного фонда: транш не последний

Четверг, 10 июня 2021, 14:04
В МВД объясняют, зачем им деньги из ковидного фонда: транш не последний

В Министерстве внутренних дел настаивают, что "законно, эффективно и полно" используют средства, выделяемые из фонда борьбы с COVID-19.

Источник: сайт МВД

Детали: В министерстве подтверждают, что 9 июня Кабинет министров выделил МВД 800 млн грн из госбюджета за счет средств, предусмотренных по программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

В МВД говорят, что средства будут использованы для осуществления доплат полицейским, гвардейцам, пограничникам и спасателям, которые рискуют здоровьем, больше всех контактируя с населением во время ежедневного несения службы в период действия карантина.

Также выплаты будут осуществлены медицинским работникам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления МВД, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID-19.

В министерстве отмечают, что это первое решение в 2021 году и в дальнейшем правительство будет принимать аналогичные решения для поддержки сотрудников системы МВД Украины.

Также отмечается, что за весь период эпидемии в системе МВД заболело более 52 000, а умерло от последствий болезни 246 человек. За прошедшую неделю число заболевших выросло на 78 человек.

В 2020 году из фонда борьбы с COVID-19 для нужд всех центральных органов исполнительной власти системы МВД Украины было выделено 4 млрд. 708,5 млн гривен.

Указано, что аудиторская проверка "в целом подтвердила законность использования государственных финансов".

Дословно МВД: "Установлены аудиторами отдельные незначимо финансовые нарушения на 26,5 млн грн., Ччо составляет лишь 0,6% общего объема выделенных средств, были или устранены уже во время ревизии, или обжалованы в установленном законодательством порядке. Отдельные заключения были признаны противоправными и отменены требования региональных отделов Госаудитслужбы в учреждения системы МВД Украины.

Подразделения Министерства внутренних дел продолжают эффективно выполнять задачи, связанные с эпидемиологическими мероприятиями в стране, ежедневно контактируют и обеспечивают жизнедеятельность населения во время карантина".

Что предшествовало: Народный депутат от "Голоса" Инна Совсун обратила внимание на выделение правительством 800 млн грн из фонда борьбы с Covid-19 на доплаты работникам структур Министерства внутренних дел.

По ее словам, нардепы и профильный комитет парламента такую сумму пытались выбить из бюджета, чтобы установить кислородные станции для всех опорных ковидных больниц Украины. "Но для правительства расходы на кислород из ковидного фонда - не приоритетные, а вот на доплаты полицейским - именно то, что надо", - указывала она.

Украинская правда

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Темы: МВДкоронавирус
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