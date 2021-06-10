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Тихановська закликала створити міжнародний трибунал для Лукашенка

Четвер, 10 червня 2021, 14:32
Тихановська закликала створити міжнародний трибунал для Лукашенка

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала створити міжнародний трибунал "для розслідування військових злочинів, скоєних Олександром Лукашенком".

Джерело: Тихановська під час виступу в сенаті Чехії, яку цитує "Голос Америки"

Пряма мова Тихановської: "Ми не можемо дозволити диктаторам писати історію".

Деталі: Повідомляється, що Тихановська закликала створити трибунал для розслідування злочинів диктатури Лукашенка "в минулому і в період після виборів 2020 року".

Опозиціонерка назвала репресії терором, якого країна не знала з часів сталінізму.

Нагадаємо: Тихановська в онлайн-форматі звернулася до Комітету у закордонних справах Сенату Штатів, закликавши США посилити санкції проти режиму Лукашенка.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТихановськаЛукашенкоБілорусьмітинги
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