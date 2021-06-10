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Тихановська закликала США розширити санкції проти режиму Лукашенка

Четвер, 10 червня 2021, 04:37

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в онлайн-форматі звернулася до Комітету у закордонних справах Сенату Штатів, закликавши США посилити санкції проти режиму самопроголошеного президента Лукашенка.

Джерело: сайт Тихановської

Пряма мова: "Після інциденту з літаком Ryanair міжнародна реакція була швидкою і ефективною.

Однак реакція міжнародного співтовариства не повинна обмежуватися цим інцидентом.

Вся ситуація в Білорусі заслуговує всеосяжної відповіді.

В іншому випадку Лукашенко перетворить нашу країну в європейську Північну Корею – непрозору, непередбачену і небезпечну.

Однак США разом зі своїми партнерами в Європі можуть зупинити цей шлях".

Деталі: Тихановська розповіла про викрадення літака Ryanair, переслідування активістів та журналістів режимом Лукашенка, ескалацію репресій в Білорусі, а також відповіла на питання американських сенаторів.

Лідерка білоруської опозиції закликала Сполучені Штати:

  • розширити санкції проти поплічників Лукашенка, які фінансують режим, включаючи такі підприємства, як "Білоруськалій" і Мозирський нафтопереробний завод, виявити джерела іноземного фінансування режиму і націлити санкції на них;
  • обговорити кризу в Білорусі в ході таких важливих міжнародних заходів, як саміт G7, саміт НАТО, саміт ЄС-США, зустрічі США-Росія, а також запросити до участі білоруські демократичні сили;
  • підтримати ЄС в організації міжнародної конференції високого рівня з урегулювання кризи в Білорусі за участю основних зацікавлених сторін;
  • розробити пакет допомоги США, заснований на Всеосяжному плані ЄС для демократичної Білорусі. Важливо запевнити білорусів в тому, що вони отримають допомогу після змін.

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • 24 травня у мережі показали відео "свідчень" Протасевича щодо організації масових заворушень у Мінську, а 3 червня білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю", в якому він "визнав провину" та висловив повагу до Олександра Лукашенка. Батько Протасевича припускає, що його "напічкали" психотропами заради "зізнань".
  • Цивілізована світова спільнота вважає дії Лукашенка актом повітряного піратства.
  • 3 червня Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.
  • Сполучені Штати продовжують санкції проти Білорусі, оскільки дії деяких членів уряду та інших осіб скеровані на "підрив демократичних процесів" і "зловживань проти прав людини".

Українська правда
Теми: ТихановськаБілорусьЛукашенкосанкції


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