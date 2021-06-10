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Тихановская призвала создать международный трибунал для Лукашенко

Четверг, 10 июня 2021, 14:32

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала создать международный трибунал "для расследования военных преступлений, совершенных Александром Лукашенко".

Джерело: Тихановская во время выступления в сенате Чехии, которую цитирует "Голос Америки"

Прямая речь Тихановской: "Мы не можем позволить диктаторам писать историю".

Детали: Сообщается, что Тихановская призвала создать трибунал "для расследования преступлений диктатуры Лукашенко в прошлом и в период после выборов 2020 года".

Оппозиционер назвала ожесточенные репрессии террором, которого страна не знала с времен сталинизма.

Напомним: Тихановская в онлайн-формате обратилась к Комитету по иностранным делам Сената Штатов, призвав США усилить санкции против режима Лукашенко.

Темы: ТихановскаяЛукашенкоБеларусьмитинги


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