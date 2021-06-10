Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тихановская призвала создать международный трибунал для Лукашенко

Четверг, 10 июня 2021, 14:32
Тихановская призвала создать международный трибунал для Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала создать международный трибунал "для расследования военных преступлений, совершенных Александром Лукашенко".

Джерело: Тихановская во время выступления в сенате Чехии, которую цитирует "Голос Америки"

Прямая речь Тихановской: "Мы не можем позволить диктаторам писать историю".

Детали: Сообщается, что Тихановская призвала создать трибунал "для расследования преступлений диктатуры Лукашенко в прошлом и в период после выборов 2020 года".

Оппозиционер назвала ожесточенные репрессии террором, которого страна не знала с времен сталинизма.

Напомним: Тихановская в онлайн-формате обратилась к Комитету по иностранным делам Сената Штатов, призвав США усилить санкции против режима Лукашенко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТихановскаяЛукашенкоБеларусьмитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Тихановская
ЕС и белорусская оппозиция создали консультативную группу
“Ждите нашего сигнала”: полк Калиновского и Тихановская обратились к белорусам
Украинские депутаты устроили первый разговор Тихановской и полка Калиновского
Последние новости
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: