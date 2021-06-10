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У суді щодо справи МН17 представили нові телефонні розмови обвинувачених

Четвер, 10 червня 2021, 16:21

У Нідерландах на судовому засіданні з розгляду по суті справи про збитий Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17 у четвер оприлюднили нові телефонні розмови чотирьох обвинувачених.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Укрінформ.

Обвинувачений Сергій Дубинський у розмові з чоловіком на псевдо "Боцман", яка відбулася 17 липня 2014 року о 17:42, каже, що вдалося збити "сушку" (тобто винищувач "Су" Збройних сил України), бо бойовики отримали "Бук-М". Дубинський також сказав, що "після того, як зранку отримали "Бук-М", їм стало легше вести бойові дії".

У розмові Дубинського з іншим чоловіком, Ігорем, яка відбулася о 18:20, йшлося, що журналісти повідомляють, що за 80 км від Донецька збито "Боїнг". Спочатку Дубинський думає, що йдеться про "сушку", яку прийняли за "Боїнг". Однак коли стає зрозуміло, що збито пасажирський літак, бойовики починають говорити, що начебто "сушка" збила "Боїнг", а вони збили "сушку".

Інший обвинувачений Леонід Харченко 17 липня 2014 року о 21:32 обговорює телефоном з бійцем Гілазовим те, що загубився боєць з екіпажу "Бука".

У розмові Харченка з обвинуваченим Олегом Пулатовим, що відбулася о 21:40 у день трагедії, йдеться про екіпаж установки "Бук". Зокрема, Харченко каже, що "хлопців з коробочки нової нема".

У суді також оприлюднили фрагмент розмови обвинувачених Ігоря Гіркіна та Дубинського, що відбулася вранці наступного дня після катастрофи. У ній Дубинський каже, що "Бук" уже в РФ: "Машина уже давно в Росії перебуває".

На засіданні детально було представлено відео та карти транспортування ЗРК "Бук".

Суддя Дагмар Костер, який зачитує деталі справи, вкотре зазначив, що всі оприлюднені матеріали є результатом розслідування, а суд свою думку висловить лише після завершення розгляду справи по суті.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17 у березні 2020 року.

Підсудні - росіяни Сергєй Дубінський, Олег Пулатов та Ігор Гіркін та українець Леонід Харченко - досі не брали участі у слуханнях. Пулатов єдиний, хто призначив захисну групу, а інших судять заочно. Через свого адвоката Пулатов заперечував свою причетність.

Читайте також: Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17

Теми: MH17суд


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