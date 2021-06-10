Мер Рівного попросив вибачення за висловлювання про ромів

Міський голова Рівного Олександр Третяк ("Європейська солідарність") попросив вибачення за висловлювання на адресу ромів. Він пропонував "запакувати ромів в автобус і вивезти в їхнє рідне Закарпаття".

Джерело: Третяк у Facebook

Пряма мова Третяка: «Вчора на запитання журналістів щодо протиправної поведінки представників національних меншин у нашому місті відповів досить емоційно за що хочу попросити вибачення. Така моя реакція викликана численними скаргами рівнян, зокрема петицією на сайті міської ради "Притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності ромське населення" та іншими зверненнями.

Водночас у нашій громаді дійсно склалася складна ситуація з протиправними діями різних осіб, що займаються жебракуванням та іншими протиправними діями, що порушують правила громадського порядку».

Деталі: Міський голова нагадав, що усі люди рівні незалежно від етнічного походження.