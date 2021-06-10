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Мэр Ровно извинился за высказывания о ромах

Четверг, 10 июня 2021, 16:44
фото: facebook.com/tretyak.rivne

Городской голова Ровно Александр Третьяк ("Европейская солидарность") извинился за высказывания в адрес ромов. Он предлагал "запаковать ромов в автобус и вывезти в их родное Закарпатье".

Источник: Третьяк в Facebook

Прямая речь Третьяка: "Вчера на вопрос журналистов относительно противоправного поведения представителей национальных меньшинств в нашем городе ответил весьма эмоционально за что хочу попросить прощения. Такова моя реакция вызвана многочисленными жалобами жителей Ровно, в том числе петицией на сайте городского совета "Привлечение к административной и уголовной ответственности ромское население" и другими обращениями.

В то же время в нашем обществе действительно сложилась сложная ситуация с противоправными действиями различных лиц, занимающихся попрошайничеством и другими противоправными действиями, нарушающими правила общественного порядка".

Детали: Мэр напомнил, что все люди равны независимо от этнического происхождения.

Украинская правда
Темы: Ровно


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