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Назвали ім’я військової, яка загинула у зоні ООС

Четвер, 10 червня 2021, 17:13

9 червня під час виконання службових обов’язків в районі ООС загинула лейтенант Карина Шемчук із Закарпаття.

Джерело: голова Закарпатської облради Олексій Петров у Facebook

Пряма мова Петрова: "Під час виконання службових обов’язків, трагічно загинула військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади лейтенант Карина Шемчук".

Деталі: Зазначається, що військова народилася 15 лютого 1999 року.

Причини смерті не повідомляються. 

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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