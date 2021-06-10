Назвали ім’я військової, яка загинула у зоні ООС
Четвер, 10 червня 2021, 17:13
9 червня під час виконання службових обов’язків в районі ООС загинула лейтенант Карина Шемчук із Закарпаття.
Джерело: голова Закарпатської облради Олексій Петров у Facebook
Пряма мова Петрова: "Під час виконання службових обов’язків, трагічно загинула військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади лейтенант Карина Шемчук".
Деталі: Зазначається, що військова народилася 15 лютого 1999 року.
Причини смерті не повідомляються.
Українська правда