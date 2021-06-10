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Назвали имя военной, которая погибла в зоне ООС

Четверг, 10 июня 2021, 17:13

9 июня при исполнении служебных обязанностей в районе ООС погибла лейтенант Карина Шемчук из Закарпатья.

Источник: председатель Закарпатского облсовета Алексей Петров в Facebook

Прямая речь Петрова: "При исполнении служебных обязанностей, трагически погибла военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады лейтенант Карина Шемчук".

Детали: Отмечается, что военная родилась 15 февраля 1999 года.

Причины смерти не сообщаются.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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