Назвали имя военной, которая погибла в зоне ООС
Четверг, 10 июня 2021, 17:13
9 июня при исполнении служебных обязанностей в районе ООС погибла лейтенант Карина Шемчук из Закарпатья.
Источник: председатель Закарпатского облсовета Алексей Петров в Facebook
Прямая речь Петрова: "При исполнении служебных обязанностей, трагически погибла военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады лейтенант Карина Шемчук".
Детали: Отмечается, что военная родилась 15 февраля 1999 года.
Причины смерти не сообщаются.
Украинская правда