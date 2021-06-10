В Україні заборонили державний білоруський телеканал

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вилучила державний білоруський телеканал "Беларусь 24" із переліку іноземних програм, які можна транслювати в Україні: розпалювали ворожнечу та поширювали дезінформацію.

Джерело: повідомлення Нацради з питання телебачення та радіомовлення

Дослівно: "За результатами моніторингу іноземних телеканалів, що мовлять в Україні, члени Національної ради на засіданні 10 червня ухвалили рішення вилучити із Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України телеканал "Беларусь 24", що має юрисдикцію Республіки Білорусь".

Деталі: Підставою для заборони телеканалу став показ в його ефірі програм за участю акторів, внесених Міністерством культури та інформаційної політики до переліку осіб, які загрожують національній безпеці нашої держави.

Окрім того, на "Беларусь 24" транслювали передачу "Панорама", у якій батальйон Донбас назвали "карательным батальоном".

Ще в одному сюжеті поширювали фейки щодо відмови української влади на законодавчому рівні захищати права національних меншин через безпідставне ототожнення категорій "національна меншина" та "корінний народ".

У Нацраді заявили, що такий контент містить елементи розпалювання національної ворожнечі.

Ретрансляцію каналу дозволили у липні 2015 року.