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В Україні заборонили державний білоруський телеканал

Четвер, 10 червня 2021, 17:23

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вилучила державний білоруський телеканал "Беларусь 24" із переліку іноземних програм, які можна транслювати в Україні: розпалювали ворожнечу та поширювали дезінформацію.

Джерело: повідомлення Нацради з питання телебачення та радіомовлення 

Дослівно: "За результатами моніторингу іноземних телеканалів, що мовлять в Україні, члени Національної ради на засіданні 10 червня ухвалили рішення вилучити із Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України телеканал "Беларусь 24", що має юрисдикцію Республіки Білорусь".

Деталі: Підставою для заборони телеканалу став показ в його ефірі програм за участю акторів, внесених Міністерством культури та інформаційної політики до переліку осіб, які загрожують національній безпеці нашої держави.

Окрім того, на "Беларусь 24" транслювали передачу "Панорама", у якій батальйон Донбас назвали "карательным батальоном". 

Ще в одному сюжеті поширювали фейки щодо відмови української влади на законодавчому рівні захищати права національних меншин через безпідставне ототожнення категорій "національна меншина" та "корінний народ". 

У Нацраді заявили, що такий контент містить елементи розпалювання національної ворожнечі. 

Ретрансляцію каналу дозволили у липні 2015 року. 

Українська правда
Теми: медіаЗМІБілорусь


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