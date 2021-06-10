В Украине запретили государственный белорусский телеканал

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания удалил государственный белорусский телеканал "Беларусь 24" из перечня иностранных программ, которые можно транслировать в Украине: разжигали вражду и распространяли дезинформацию.

Источник: сообщение Нацсовета по вопросу телевидения и радиовещания

Дословно: "По результатам мониторинга иностранных телеканалов, вещающих в Украине, члены Национального совета на заседании 10 июня приняли решение удалить из Перечня иностранных программ, содержание которых не отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины телеканал "Беларусь 24", обладающего юрисдикцией Республики Беларусь".

Детали: Основанием для запрета телеканала стал показ в его эфире программ с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности нашего государства.

Кроме того, на "Беларусь 24" транслировали передачу "Панорама", в которой батальон Донбасс назвали "карательными батальоном".

Еще в одном сюжете распространяли фейки об отказе украинской власти на законодательном уровне защищать права национальных меньшинств через безосновательное отождествление категорий "национальное меньшинство" и "коренной народ".

В Нацсовете заявили, что такой контент содержит элементы разжигания национальной розни.

Ретрансляцию канала разрешили в июле 2015 года.