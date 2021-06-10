Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Представник президента вважає ультиматум суддів КС про допуск Тупицького абсурдом

Четвер, 10 червня 2021, 18:20
Представник президента вважає ультиматум суддів КС про допуск Тупицького абсурдом

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський підтвердив інформацію про те, що в четвер шість суддів заблокували роботу КС, вимагаючи забезпечити присутність на засіданнях колишнього голови суду Олександра Тупицького.

Джерело: Веніславський у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Дійсно, шість суддів Конституційного суду України після того, як 3 червня під час розгляду закону про обіг земель сільськогосподарського призначення там була низка клопотань від представників "ОПЗЖ" і "Батьківщини" про необхідність залучення до розгляду справи Тупицького і Касмініна, у вівторок, 8 червня, і сьогодні, 10 червня, відмовилися затверджувати порядок денний із вимогою забезпечити участь цих двох осіб у засіданнях КС.

Ця вимога сама по собі є абсолютно абсурдною, оскільки має місце оскарження в Конституційному суді указів президента на предмет їхньої конституційності, тобто фактично заперечується можливість у подальшому розгляду питання про конституційність".

Деталі: За словами Веніславського, фактично зараз "цими маніпуляціями створюється нова правова проблема, яка невідомо як може бути вирішена в майбутньому".

Водночас єдиним правовим варіантом вирішення цієї ситуації з боку КС він вбачає розгляд питання про конституційність указу президента, яким скасовано укази колишнього глави держави Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями.

Що передувало: Стало відомо, що шість суддів Конституційного суду України в четвер в ультимативній формі заблокували діяльність КС з розгляду важливих, суспільно значимих справ (про медичні гарантії, про пенсійне забезпечення державних службовців, про функціонування української мови як державної).

Причиною цього стала вимога забезпечити участь у судових засіданнях колишнього голови КС Олександра Тупицького.

Цими суддями є Віктор Городовенко, Ірина Завгородня, Віктор Кривенко, Олександр Литвинов, Сергій Сас і Петро Філюк.

"Українська правда" у Threads

Теми: КСТупицькийЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
КС
"Венеційка" оцінила законопроєкт про реформу відбору суддів КСУ
Оксюморон конфлікту інтересів у Конституційному Суді
КС почав розглядати справу щодо тлумачення статті про єдине громадянство
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: