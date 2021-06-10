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Представник президента вважає ультиматум суддів КС про допуск Тупицького абсурдом

Четвер, 10 червня 2021, 18:20

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський підтвердив інформацію про те, що в четвер шість суддів заблокували роботу КС, вимагаючи забезпечити присутність на засіданнях колишнього голови суду Олександра Тупицького.

Джерело: Веніславський у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Дійсно, шість суддів Конституційного суду України після того, як 3 червня під час розгляду закону про обіг земель сільськогосподарського призначення там була низка клопотань від представників "ОПЗЖ" і "Батьківщини" про необхідність залучення до розгляду справи Тупицького і Касмініна, у вівторок, 8 червня, і сьогодні, 10 червня, відмовилися затверджувати порядок денний із вимогою забезпечити участь цих двох осіб у засіданнях КС.

Ця вимога сама по собі є абсолютно абсурдною, оскільки має місце оскарження в Конституційному суді указів президента на предмет їхньої конституційності, тобто фактично заперечується можливість у подальшому розгляду питання про конституційність".

Деталі: За словами Веніславського, фактично зараз "цими маніпуляціями створюється нова правова проблема, яка невідомо як може бути вирішена в майбутньому".

Водночас єдиним правовим варіантом вирішення цієї ситуації з боку КС він вбачає розгляд питання про конституційність указу президента, яким скасовано укази колишнього глави держави Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями.

Що передувало: Стало відомо, що шість суддів Конституційного суду України в четвер в ультимативній формі заблокували діяльність КС з розгляду важливих, суспільно значимих справ (про медичні гарантії, про пенсійне забезпечення державних службовців, про функціонування української мови як державної).

Причиною цього стала вимога забезпечити участь у судових засіданнях колишнього голови КС Олександра Тупицького.

Цими суддями є Віктор Городовенко, Ірина Завгородня, Віктор Кривенко, Олександр Литвинов, Сергій Сас і Петро Філюк.

Теми: КСТупицькийЗеленський


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