Шестеро суддів КС заблокували роботу суду, вимагаючи участі Тупицького

Шестеро суддів Конституційного суду України в четвер в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ з розгляду важливих, суспільно значимих справ: про медичні гарантії, про пенсійне забезпечення державних службовців, про функціонування української мови як державної.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на співрозмовників у КС, джерело "Української правди"

Дослівно: "Причиною такого відкритого шантажу стала їхня ультимативна вимога забезпечити участь у судових засіданнях колишнього голови КСУ Олександра Тупицького".

Деталі: За даними журналістів, цими суддями є Віктор Городовенко, Ірина Завгородня, Віктор Кривенко, Олександр Литвинов, Сергій Сас і Петро Філюк.



При цьому в пресслужбі КСУ агентству повідомили, що наразі секретаріат не має такої інформації, оскільки це могло статися на закритій частині засідання суду, і ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію наразі неможливо.

UPD: Співрозмовник УП каже, що конфлікт навколо недопуску Тупицького є політичним і має вирішуватись окремо в судах, а не всередині КС.

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