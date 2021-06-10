Шестеро суддів КС заблокували роботу суду, вимагаючи участі Тупицького
Шестеро суддів Конституційного суду України в четвер в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ з розгляду важливих, суспільно значимих справ: про медичні гарантії, про пенсійне забезпечення державних службовців, про функціонування української мови як державної.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на співрозмовників у КС, джерело "Української правди"
Дослівно: "Причиною такого відкритого шантажу стала їхня ультимативна вимога забезпечити участь у судових засіданнях колишнього голови КСУ Олександра Тупицького".
Деталі: За даними журналістів, цими суддями є Віктор Городовенко, Ірина Завгородня, Віктор Кривенко, Олександр Литвинов, Сергій Сас і Петро Філюк.
При цьому в пресслужбі КСУ агентству повідомили, що наразі секретаріат не має такої інформації, оскільки це могло статися на закритій частині засідання суду, і ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію наразі неможливо.
UPD: Співрозмовник УП каже, що конфлікт навколо недопуску Тупицького є політичним і має вирішуватись окремо в судах, а не всередині КС.
Передісторія:
- Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
- 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС. Пізніше Зеленський скасував указ про призначення Тупицького на посаду судді КС.
- 19 січня 2021 року ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.
- Тупицького підозрюють у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу".