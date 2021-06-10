Представитель президента считает ультиматум судей КС о допуске Тупицкого абсурдом

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский подтвердил информацию о том, что в четверг шесть судей заблокировали работу КС, требуя обеспечить присутствие на заседаниях бывшего председателя суда Александра Тупицкого.

Источник: Вениславский в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Действительно, шесть судей Конституционного суда Украины после того, как 3 июня во время рассмотрения закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения там был ряд ходатайств от представителей "ОПЗЖ" и "Батькивщины" о необходимости привлечения к рассмотрению дела Тупицкого и Касминина, во вторник 8 июня, и сегодня, 10 июня, отказались утверждать повестку дня с требованием обеспечить участие этих двух человек в заседаниях КС.

Это требование само по себе является абсолютно абсурдным, поскольку имеет место обжалования в Конституционном суде указов президента на предмет их конституционности, то есть фактически отрицается возможность в дальнейшем рассмотрения вопроса о конституционности".

Детали: По словам Вениславского, фактически сейчас "этими манипуляциями создается новая правовая проблема, которая неизвестно как может быть решена в будущем".

В то же время единственным правовым вариантом решения этой ситуации со стороны КС он видит рассмотрение вопроса о конституционности указа президента, которым отменены указы бывшего главы государства Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями.

Что предшествовало: Стало известно, что шесть судей Конституционного суда Украины в четверг в ультимативной форме заблокировали деятельность КС по рассмотрению важных, общественно значимых дел (о медицинских гарантиях, о пенсионном обеспечении государственных служащих, о функционировании украинского языка как государственного).

Причиной этого стало требование обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего председателя КС Александра Тупицкого.

Этими судьями являются Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, ​​Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.