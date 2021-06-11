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У М’янмі порушили нові справи проти Аун Сан Су Чжі

П'ятниця, 11 червня 2021, 00:24

Влада М'янми порушила нові справи про корупцію проти поваленого лідера Аун Сан Су Чжі – її звинуватили в зловживанні владою і отриманні хабарів.

Джерело: Reuters з посиланням на контрольовані хунтою ЗМІ та Комісію з боротьби з корупцією

Деталі: Ці справи є останніми з серії справ, порушених проти Аун Сан Су Чжі. Вони пов'язані з неналежним використанням землі для благодійного фонду До Кхін Чжі, який вона очолювала і який незаконно отримав  600 тисяч доларів і 11,4 кг золота. Reuters зазначає, що Фонд До Кхін Чжі був заснований від імені покійної матері Су Чжі, щоб допомогти в розвитку освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення в М'янмі.

Як повідомляється, Аун Сан Су Чжі "була визнана винною в скоєнні корупції з використанням свого звання. Тому їй було пред'явлено звинувачення за статтею 55 Закону про боротьбу з корупцією". Порушення цього закону карається позбавленням волі на строк до 15 років.

Головний юрист Аун Сан Су Чжі - Кхін Маун Зау - сказав, що, наскільки йому відомо, розслідування корупції тривають і не розглядаються ні в якому суді. Він назвав звинувачення "абсурдними".

Справи, порушені проти Су Чжі, варіювалися від порушення протоколів під час пандемії під час кампанії і незаконного володіння раціями до порушення Закону про державну таємницю. Її прихильники заявляють, що справи мають політичне підґрунтя.

Передісторія:

  • Військові захопили владу у М’янмі та затримали Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави.
  • В армії стверджують, що затримання високопосадовців є відповіддю на "фальсифікацію виборів" у листопаді минулого року, на яких перемогла партія  Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію". З того часу військові не визнавали їх результати. 
  • Після перевороту владу віддали військовому командиру Мін Аун Хлаїнгу.
  • У країні на рік запровадили надзвичайний стан, телефонний зв’язок не працює, а телебачення припинило ефір.

"Українська правда" у Threads

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