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В Мьянме открыли новые дела против Аун Сан Су Чжи

Пятница, 11 июня 2021, 00:24

Власти Мьянмы возбудили новые дела о коррупции против свергнутого лидера Аун Сан Су Чжи - ее обвинили в злоупотреблении властью и получении взяток.

Источник: Reuters со ссылкой на контролируемые хунтой СМИ и Комиссию по борьбе с коррупцией

Детали: Эти дела являются последними из серии дел, возбужденных против Аун Сан Су Чжи. Они связаны с ненадлежащим использованием земли для благотворительного фонда До Кхин Чжи, который она возглавляла и который незаконно получил 600 тысяч долларов и 11,4 кг золота. Reuters отмечает, что Фонд До Кхин Чжи был основан от имени покойной матери Су Чжи, чтобы помочь в развитии образования, здравоохранения и социального обеспечения в Мьянме.

Как сообщается, Аун Сан Су Чжи "была признана виновной в совершении коррупции с использованием своего звания. Поэтому ей было предъявлено обвинение по статье 55 Закона о борьбе с коррупцией". Нарушение этого закона карается лишением свободы на срок до 15 лет.

Главный юрист Аун Сан Су Чжи - Кхин Маун Зау - сказал, что, насколько ему известно, расследование коррупции продолжаются и не рассматриваются ни в каком суде. Он назвал обвинения "абсурдными".

Дела, возбужденные против Су Чжи, варьировались от нарушения протоколов во время пандемии во время кампании и незаконного владения рациями до нарушения Закона о государственной тайне. Ее сторонники заявляют, что дела имеют политическую подоплеку.

Предыстория:

  • Военные захватили власть в Мьянме и задержали Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
  • В армии утверждают, что задержание чиновников является ответом на "фальсификации выборов" в ноябре прошлого года, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С тех пор военные не признавали их результаты.
  • После переворота власть отдали военному командиру Мин Аун Хлаингу.
  • В стране на год ввели чрезвычайное положение, телефонная связь не работает, а телевидение прекратило эфир.



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