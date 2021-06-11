ЄС накладе санкції на понад 70 осіб у Білорусі, зокрема суддів і правоохоронців — ЗМІ

ЄС збирається накласти санкції на 71 особу і сім організацій у Білорусі.

Джерело: джерело Bloomberg

Деталі: У санкційний список входять судді і прокурори, які брали участь у винесенні вироків учасникам протесту, а також парламентарі, представники уряду і правоохоронних органів, а також представники бізнесу, пов'язані з режимом. Є компанії і експортери, які працюють в різних галузях, яких звинувачують в підтримці уряду Олександра Лукашенка і його репресій щодо громадянського суспільства.

Як повідомляється, особам у "чорному списку" буде заборонено виїжджати в ЄС, а будь-які активи, що знаходяться в ЄС, заморозять.

Терміни запровадження санкцій не уточнюються. Вони будуть залежати від здатності урядів 27 країн ЄС дійти згоди.

Санкційний список був розширений у зв’язку з арештом опозиціонера Романа Протасевича.

Зазначається, що блок уже наклав санкції на сім білоруських організацій і 88 фізичних осіб, включаючи Лукашенка.

Нагадаємо: 4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу – після затримання білоруським режимом журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.