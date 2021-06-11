Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЕС наложит санкции на более 70 человек в Беларуси, в частности судей и правоохранителей — СМИ

Пятница, 11 июня 2021, 03:20

ЕС собирается наложить санкции на 71 человека и семь организаций в Беларуси.

Источник: источник Bloomberg

Детали: В санкционный список входят судьи и прокуроры, которые участвовали в вынесении приговоров участникам протеста, а также парламентарии, представители правительства и правоохранительных органов, а также представители бизнеса, связанные с режимом. Есть компании и экспортеры, работающие в различных отраслях, которых обвиняют в поддержке правительства Александра Лукашенко и его репрессий в отношении гражданского общества.

Как сообщается, лицам в "черном списке" будет запрещено выезжать в ЕС, а любые активы, которые находятся в ЕС, заморозят.

Сроки введения санкций не уточняются. Они будут зависеть от способности правительств 27 стран ЕС договориться.

Санкционный список был расширен в связи с арестом оппозиционера Романа Протасевича.

Отмечается, что блок уже наложил санкции на семь белорусских организаций и 88 физических лиц, включая Лукашенко. 

Напомним: 4 июня Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза - после задержания белорусским режимом журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Темы: БеларусьЕСсанкции


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости четверга и ночи: Порошенко о "пленках Медведчука", УЕФА

WP: Россия собирается предоставить Ирану спутник — он сможет отслеживать потенциальные военные цели

Лозунги, которые не нравятся УЕФА и РФ, хотят сделать футбольными символами Украины

Экс-сотрудница института биотехнологий украла штаммы опасного вируса – ОГПУ

"Зомбирование" – Порошенко о расследовании касательно "пленок Медведчука"

Новости 10 июня: УЕФА против надписи "Героям слава", признание свидетельства вакцинации Украины

Все новости...
Беларусь
Европарламент призвал к новым экономическим и персональным санкциям против Беларуси
В Украине запретили государственный белорусский телеканал
Тихановская призвала создать международный трибунал для Лукашенко
Последние новости
09:36
За отказ от названия "коньяк" ЕС выплатит Армении 3 млн евро
09:33
Американский эсминец направляется к Черному морю
09:16
Курс гривни к доллару немного снизился
09:10
G7 планирует подарить 1 млрд доз вакцин бедным странам
08:59
Полностью вакцинированы против COVID уже 200 тысяч жителей Украины
08:51
Германия начала внедрять цифровой сертификат вакцинации
08:24
Covid в Украине: 1 603 случая за сутки, в Киеве по-прежнему больше всего
08:00
Главные новости четверга и ночи: Порошенко о "пленках Медведчука", УЕФА
07:48
Продовольственная ситуация в Эфиопии достигла уровня катастрофы, в ООН говорят о голоде
07:35
Оккупанты 12 раз нарушали "тишину", есть раненый
Все новости...