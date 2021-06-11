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ЕС наложит санкции на более 70 человек в Беларуси, в частности судей и правоохранителей — СМИ

Пятница, 11 июня 2021, 03:20
ЕС наложит санкции на более 70 человек в Беларуси, в частности судей и правоохранителей — СМИ

ЕС собирается наложить санкции на 71 человека и семь организаций в Беларуси.

Источник: источник Bloomberg

Детали: В санкционный список входят судьи и прокуроры, которые участвовали в вынесении приговоров участникам протеста, а также парламентарии, представители правительства и правоохранительных органов, а также представители бизнеса, связанные с режимом. Есть компании и экспортеры, работающие в различных отраслях, которых обвиняют в поддержке правительства Александра Лукашенко и его репрессий в отношении гражданского общества.

Как сообщается, лицам в "черном списке" будет запрещено выезжать в ЕС, а любые активы, которые находятся в ЕС, заморозят.

Сроки введения санкций не уточняются. Они будут зависеть от способности правительств 27 стран ЕС договориться.

Санкционный список был расширен в связи с арестом оппозиционера Романа Протасевича.

Отмечается, что блок уже наложил санкции на семь белорусских организаций и 88 физических лиц, включая Лукашенко. 

Напомним: 4 июня Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза - после задержания белорусским режимом журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

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Темы: БеларусьЕСсанкции
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