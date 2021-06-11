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Україна опинилася на 3 місці в Європі за кількістю нових смертей від COVID-19

П'ятниця, 11 червня 2021, 06:46

За добу 9 червня у світі зафіксували 434 852 інфікування COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 91 266 випадків, у Бразилії – 89 802, у Колумбії – 29 302.

В Аргентині – 27 628 випадків, а в США -  14 880.

 

Україна з 1 785 випадками знаходиться на 36 місці у світі – між Афганістаном (1 824) та Гватемалою (1 785). Серед європейських країн Україна сьома.

За добу 11 400 людей у світі померли. За щоденною кількістю смертей Україна 17-та у світі і третя в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 9 червня в Україні зафіксували 1 785 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 741 особу, померли 97 хворих, одужали 6 513 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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