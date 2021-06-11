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Украина оказалась на 3 месте в Европе по количеству новых смертей от COVID-19

Пятница, 11 июня 2021, 06:46

За сутки 9 июня во всем мире зафиксировали 434 852 инфицирования COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 91 266 случаев, в Бразилии - 89 802, в Колумбии - 29 302.

В Аргентине - 27 628 случаев, а в США - 14 880.

 

Украина с 1785 случаями находится на 36 месте в мире - между Афганистаном (1824) и Гватемалой (1785). Среди европейских стран Украина седьмая.

За сутки 11400 человек в мире умерли. По ежедневному количеству смертей Украина 17-ая в мире и третья в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 9 июня в Украине зафиксировали 1785 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 741 человека, умерли 97 больных, выздоровели 6513 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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