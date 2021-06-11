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КНУ може забрати звання почесного доктора у члена "Єдиної Росії"

П'ятниця, 11 червня 2021, 11:46
КНУ може забрати звання почесного доктора у члена Єдиної Росії
Фото Радіо Свобода

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка розгляне питання щодо позбавлення члена вищої ради партії "Єдина Росія", ректора Московського держуніверситету ім. Михайла Ломоносова Віктора Садовничого звання почесного доктора КНУ, якщо на це будуть підстави.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь КНУ ім. Шевченка на запит

Дослівно: "У разі підтвердження його публічних висловлювань (на підтримку сепаратизму з метою відділення та приєднання території України до іншої країни, щодо порушення територіальної цілісності та недоторканності України тощо – ред.), зазначених у положенні про присвоєння звання "Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка", Вчена рада розгляне питання про позбавлення відповідного звання".

Деталі: Агентство нагадує, що Садовничого удостоїли звання почесного доктора КНУ у вересні 2000 року як відомого науковця, який має значні досягнення в математиці та інформатиці.

До 2014 року він неодноразово читав лекції з математики для студентів університету і переважно робив це українською мовою.

Що стосується доктора історичних наук Андрія Шутова, який є членом Центрвиборчкому РФ, і якого у березні 2013 року нагородили відзнакою Вченої ради КНУ ім. Шевченка, в університеті зазначили, що відзнака є заохочувальною нагородою, тому процедури її позбавлення не передбачено.

У КНУ також додали, що відповідно до закону "Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією" від 6 грудня 2018 року та указу президента про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій від 14 травня 2020 року університет припинив співпрацю з навчальними та науковими закладами країни-агресора.

Передісторія:   

  • У грудні 2016 року радника президента Росії, академіка Російської академії наук Сергія Глазьєва виключили зі складу НАН України.
  • 7 червня 2021 року Вчена рада КНУ ім. Шевченка позбавила самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу.

"Українська правда" в Threads

Теми: освітавузи
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