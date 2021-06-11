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КНУ может забрать звание почетного доктора у члена "Единой России"

Пятница, 11 июня 2021, 11:46
Фото Радио Свобода

Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко рассмотрит вопрос о лишении члена высшего совета партии "Единая Россия", ректора Московского госуниверситета им. Михаила Ломоносова Виктора Садовничего звания почетного доктора КНУ, если на это будут основания.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ КНУ им. Шевченко на запрос

Дословно: "В случае подтверждения его публичных высказываний (в поддержку сепаратизма с целью отделения и присоединения территории Украины к другой стране, о нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины и т.д. – ред.), указанных в положении о присвоении звания "Почетный доктор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко", Ученый совет рассмотрит вопрос о лишении соответствующего звания".

Детали: Агентство напоминает, что Садовничего удостоили звания почетного доктора КНУ в сентябре 2000 года как известного ученого, который имеет значительные достижения в математике и информатике.

До 2014 года он неоднократно читал лекции по математике для студентов университета и преимущественно делал это на украинском языке.

Что касается доктора исторических наук Андрея Шутова, который является членом Центризбиркома РФ, и которого в марте 2013 года наградили знаком отличия Ученого совета КНУ им. Шевченко, в университете отметили, что отличие является поощрительной наградой, поэтому процедура его лишения не предусмотрена.

В КНУ также добавили, что в соответствии с законом "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией" от 6 декабря 2018 года и указом президента о введении в действие решение СНБО о применении санкций от 14 мая 2020 года университет прекратил сотрудничество с учебными и научными заведениями страны-агрессора.

Предыстория:

  • В декабре 2016 года советника президента России, академика Российской академии наук Сергея Глазьева исключили из состава НАН Украины.
  • 7 июня 2021 года Ученый совет КНУ им. Шевченко лишил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза.

Темы: образованиевузы


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