Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КНУ может забрать звание почетного доктора у члена "Единой России"

Пятница, 11 июня 2021, 11:46
КНУ может забрать звание почетного доктора у члена Единой России
Фото Радио Свобода

Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко рассмотрит вопрос о лишении члена высшего совета партии "Единая Россия", ректора Московского госуниверситета им. Михаила Ломоносова Виктора Садовничего звания почетного доктора КНУ, если на это будут основания.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ КНУ им. Шевченко на запрос

Дословно: "В случае подтверждения его публичных высказываний (в поддержку сепаратизма с целью отделения и присоединения территории Украины к другой стране, о нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины и т.д. – ред.), указанных в положении о присвоении звания "Почетный доктор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко", Ученый совет рассмотрит вопрос о лишении соответствующего звания".

Детали: Агентство напоминает, что Садовничего удостоили звания почетного доктора КНУ в сентябре 2000 года как известного ученого, который имеет значительные достижения в математике и информатике.

До 2014 года он неоднократно читал лекции по математике для студентов университета и преимущественно делал это на украинском языке.

Что касается доктора исторических наук Андрея Шутова, который является членом Центризбиркома РФ, и которого в марте 2013 года наградили знаком отличия Ученого совета КНУ им. Шевченко, в университете отметили, что отличие является поощрительной наградой, поэтому процедура его лишения не предусмотрена.

В КНУ также добавили, что в соответствии с законом "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией" от 6 декабря 2018 года и указом президента о введении в действие решение СНБО о применении санкций от 14 мая 2020 года университет прекратил сотрудничество с учебными и научными заведениями страны-агрессора.

Предыстория:

  • В декабре 2016 года советника президента России, академика Российской академии наук Сергея Глазьева исключили из состава НАН Украины.
  • 7 июня 2021 года Ученый совет КНУ им. Шевченко лишил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза.

"Украинская правда" в Threads

Темы: образованиевузы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
образование
11 украинских вузов попали в престижный рейтинг
Зеленский подписал закон о продлении перехода на украинский для школ с языками ЕС
В кабинетах абитуриентов опубликовали результаты НМТ-2023
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: