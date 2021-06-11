Укрпошта випустила марку до Євро-2020

11 червня Укрпошта вводить в обіг поштову марку UEFA EURO 2020, яка присвячена до проведення Чемпіонату Європи з футболу.

Джерело: Укрпошта

Деталі: Марка буде випущена тиражем 140 тисяч примірників та номіналом F (еквівалент 17 грн).

Її можна придбати онлайн на сайті або у відділенні Укрпошти.

Зазначається, що раніше Укрпошта ввела в обіг 29 поштових марок та блоків на футбольну тематику. Зокрема, вони були присвячені українському футболу, ювілеям FIFA, UEFA, Чемпіонату світу FIFA World CUP 2006, UEFA EURO 2012 проведенню UEFA Champions League Final Kyiv 2018.

Довідково: Євро 2020 починається 11 червня і завершиться 11 липня. Матчі проведуть в 11 європейських містах, а фінал відбудеться у Лісабоні.