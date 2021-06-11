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Укрпочта выпустила марку к Евро-2020

Пятница, 11 июня 2021, 12:27

11 июня Укрпочта вводит в обращение почтовую марку UEFA EURO 2020, которая приурочена к проведению Чемпионата Европы по футболу.

Источник: Укрпочта

Детали: Отмечается, что марка будет выпущена тиражом 140 000 экземпляров и номиналом F (эквивалент 17 грн).

Ее можно купить онлайн или в отделении Укрпочты.

Отмечается, что ранее Укрпочта ввела в обращение 29 почтовых марок и блоков на футбольную тематику. В частности, они были посвящены украинскому футболу, юбилеям FIFA, UEFA, Чемпионата мира FIFA World CUP 2006, UEFA EURO 2012 проведению UEFA Champions League Final Kyiv 2018.

Справка: Евро 2020 начинается 11 июня и завершится 11 июля. Матчи проведут в 11 европейских городах, а финал состоится в Лиссабоне.

Украинская правда
Темы: Укрпочтафутбол


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