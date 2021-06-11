Викрадення небезпечних вірусів у Києві: прокуратура розповіла деталі

Ексспівробітниця Державного науково-контрольного інституту біотехнологій через недостатній контроль незаконно винесла з роботи 7 флаконів із небезпечними штами вірусів, підозрювана свою провину заперечує.

Джерело: спікер Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Максимець розповіла, що у 2020 році завідуюча сектору вищевказаного інституту, знаючи те, що в неї закінчується контракт, почала виносити зі службових приміщень штами вірусу ньюкаслської хвороби птиці (входять до переліку особливо небезпечних (карантинних) хвороб тварин – ред.).

При проведенні обшуків правоохоронці вилучили за місцем її проживання у продуктовому холодильнику 7 флаконів із цим матеріалом. Жінка заперечувала, що це штами вірусів, однак проведеними дослідженнями експерти комісійно прийшли до висновку, що вилучені речовини ними є.

Наслідком стало оголошення уже ексспівробітниці підозри за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Своїми діями колишня працівниця завдала збитків Державному науково-контрольному інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів на суму понад 111 тисяч гривень.

Пояснюючи, як таке взагалі стало можливим, речниця прокуратури зазначила, що підозрювана займала одноланкову посаду, над якою не здійснювався належний контроль: за тим, як вона веде записи і використовує ці речовини.

Наступного тижня жінці обиратимуть запобіжний захід. Підозрювана відмовляється від дачі показів, посилаючись на 63 статтю Конституції.

Максимець, уточнила, що подібний матеріал (вилучені штами вірусу ньюкаслської хвороби птиці –ред) лабораторії використовують для виробництва вакцини.

Пряма мова: "Наразі в межах кримінального провадження не встановлено безпосередньо факту реалізації, проте ми не виключаємо, що коло осіб, які працюють у цій сфері, могли бути зацікавленими в придбанні цих штамів".