Кража опасных вирусов из лаборатории в Киеве: прокуратура рассказала детали дела

Экс-сотрудница Государственного научно-контрольного института биотехнологий из-за недостаточного контроля незаконно вынесла с работы 7 флаконов с опасными штаммами вирусов, подозреваемая свою вину отрицает.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Максимец рассказала, что в 2020 году заведующая сектором вышеуказанного института, зная то, что у нее заканчивается контракт, начала выносить из служебных помещений штаммы вируса ньюкаслской болезни птицы (входят в перечень особо опасных (карантинных) болезней животных - ред.).

При проведении обысков правоохранители изъяли по месту ее проживания в продуктовом холодильнике 7 флаконов с этим материалом. Женщина отрицала, что это штаммы вирусов, однако проведенными исследованиями эксперты комиссионно пришли к выводу, что изъятые вещества ими являются.

Следствием стало объявление уже экс-сотруднице подозрения по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Своими действиями бывшая работница нанесла ущерб Государственному научно-контрольному институту биотехнологий и штаммов микроорганизмов на сумму более 111 тысяч гривен.

Объясняя, как такое вообще стало возможным, спикер прокуратуры отметила, что подозреваемая занимала однозвенневую должность, над которой не осуществлялся должный контроль: за тем, как она ведет записи и использует эти вещества.

На следующей неделе женщине будут выбирать меру пресечения. Подозреваемая отказывается от дачи показаний, ссылаясь на 63 статью Конституции.

Максимец, уточнила, что подобный материал (изъятые штаммы вируса ньюкаслской болезни птицы -ред) лаборатории используют для производства вакцины.

Прямая речь: "Сейчас в рамках уголовного производства не установлены непосредственно факты реализации, однако мы не исключаем, что круг лиц, которые работают в этой сфере, могли быть заинтересованы в приобретении этих штаммов".