Столтенберг розповів, чого очікувати Україні від саміту НАТО

Лідери країн-членів НАТО на саміті у Брюсселі підтвердять свою прихильність політиці відкритих дверей та підтвердять євроатлантичні прагнення України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі.

"Я очікую, що лідери НАТО підтвердять політику відкритих дверей. Саміт продемонструє підтримку НАТО для Грузії та України та їхніх євроатлантичних прагнень. Фокус робиться на реформах, і ми продовжимо допомагати їм у впровадженні цих реформ", - сказав Столтенберг.

Він заявив, що Україна та Грузія - два дуже цінних партнери, яким НАТО надає політичну і практичну підтримку. "Важливо продовжувати зміцнення цього партнерства, не в останню чергу через те, що ці партнери стали об’єктом російської агресії", - сказав генсек.

У вступному слові Столтенберг також сказав, що лідери обговорять на саміті "вплив на безпеку підйому Китаю і агресивної поведінки Росії, а також підтримку наших партнерів України і Грузії".

Саміт НАТО відбудеться 14 червня у Брюсселі, і Україну на нього не запрошували.

Як пояснювали в Альянсі, зустріч не передбачає участі країн-партнерів, саме тому не запрошували представників України або Грузії.

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