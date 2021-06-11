Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Столтенберг розповів, чого очікувати Україні від саміту НАТО

П'ятниця, 11 червня 2021, 16:45

Лідери країн-членів НАТО на саміті у Брюсселі підтвердять свою прихильність політиці відкритих дверей та підтвердять євроатлантичні прагнення України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі.

"Я очікую, що лідери НАТО підтвердять політику відкритих дверей. Саміт продемонструє підтримку НАТО для Грузії та України та їхніх євроатлантичних прагнень. Фокус робиться на реформах, і ми продовжимо допомагати їм у впровадженні цих реформ", - сказав Столтенберг.

Він заявив, що Україна та Грузія - два дуже цінних партнери, яким НАТО надає політичну і практичну підтримку. "Важливо продовжувати зміцнення цього партнерства, не в останню чергу через те, що ці партнери стали об’єктом російської агресії", - сказав генсек.

У вступному слові Столтенберг також сказав, що лідери обговорять на саміті "вплив на безпеку підйому Китаю і агресивної поведінки Росії, а також підтримку наших партнерів України і Грузії".

Саміт НАТО відбудеться 14 червня у Брюсселі, і Україну на нього не запрошували.

Як пояснювали в Альянсі, зустріч не передбачає участі країн-партнерів, саме тому не запрошували представників України або Грузії.

Читайте також: Без ПДЧ: яке рішення саміту НАТО було би найкращим для України 

План сумісності з НАТО. Що має зробити Альянс для реальних змін в Україні

Теми: НАТОУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США затвердили $150 млн безпекової допомоги для України

ФотоМЗС РФ прирівняло гасло на футболці збірної України до нацистського вітання. Згадали і США

Новини 11 червня: "Героям Слава!" на формі, свіжа соціологія

На Євро-2020 форму відкорегують, але з "Героям слава!" з продажу не вилучатимуть

Окупанти вбили українського військового на Донбасі

фотоКанадські дипломати також одягнули форму української збірної

Усі новини...
НАТО
"Північний потік-2" становитиме пряму загрозу для України і НАТО – глава МЗС Польщі
Офіс президента: Україна зробила все необхідне для отримання ПДЧ в НАТО
Столтенберг поговорив із Зеленським про саміт НАТО та Росію
Останні новини
23:44
Зустріч Байдена і Зеленського планується на кінець липня – Кулеба
23:05
"Мертві душі" у списках: ЦВК відмовила групі, яка хотіла референдум щодо землі
22:26
США затвердили $150 млн безпекової допомоги для України
22:13
Новини економіки: обшуки у "Нафтогазі", наступний транш МВФ
21:52
ФотоМЗС РФ прирівняло гасло на футболці збірної України до нацистського вітання. Згадали і США
21:31
Huawei планує випустити технологію безпілотного авто у 2025 році
21:21
Новини 11 червня: "Героям Слава!" на формі, свіжа соціологія
21:20
Україна розвиватиме водневу енергетику з італійською компанією
20:58
Агентство ЄС затвердило підприємство у Франції для виробництва вакцини Moderna
20:39
Бойовики влаштували стрілянину, але звинувачують ЗСУ
Усі новини...